Смертельна ДТП на Хмельниччині: загинуло подружжя, їхній малюк дивом вижив

На Хмельниччині слідчі встановлюють обставини ДТП, у якій загинуло подружжя з Харкова.

У Хмельницькій області трапилася смертельна ДТП під час зіткнення двох автівок.

Про це повідомили у поліції регіону.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі М-30 сполученням "Стрий — Кропивницький — Знам’янка" поблизу повороту на с. Малашівці.

Там зіткнулися автомобіль Кіа під керуванням 27-річного харків’янина та мікроавтобуса Mercedes за кермом якого перебував 40-річний житель м. Вінниця.

У результаті ДТП водій автомобіля Кіа та його 25-річна дружина від отриманих травм загинули на місці події. Їхній 2-річний син та 59-річна пасажирка отримали травми і були госпіталізовані до Хмельницької обласної лікарні.

За цим фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ і наразі встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, в Миколаївській області поліція розшукує 22-річного водія, який скоїв смертельний наїзд на чоловіка, а потім втік.

А у Хмельницькій області на трасі не розминулися дві машини. Внаслідок ДТП дві людини загинули на місці аварії.

На Волині відбулася серія ДТП - у Луцьку зіштовхнулися одразу три автівки

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