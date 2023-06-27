Смертельна ДТП на Кіровоградщині з випускницями: поліцейському обрали запобіжний захід

Поліцейського, який п'яним возив підлітків, відправили під варту.

Правоохоронця, якого підозрюють у смертельному ДТП на Кіровоградщині, у якій загинули три дівчини-випускниці, відправили під варту. За даними слідства, він був за кермом автомобіля у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За клопотання слідчих суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння – прилад Drager показав вміст алкоголю у 1,29 проміле.

Правоохоронцю повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб.

Нагадаємо, у Кіровоградської області, поблизу селища Новгородка, 25 червня в аварії загинули троє 17-річних дівчат, автомобілем керував п’яний поліцейський. Підозрюваний віз сімох підлітків з випускного.

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