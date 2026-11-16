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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Смертельна ДТП на Кіровоградщині: маршрутка з пасажирами зіткнулася з вантажівкою

Маршрутка зіткнулася з вантажівкою на трасі. Водій загинув, пасажири постраждали.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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ДТП на Кіровоградщині

ДТП на Кіровоградщині / © Національна поліція Кіровоградської області

У Кропивницькому районі маршрутка з пасажирами зіткнулася з вантажівкою. Водій автобуса загинув, а 14 людей зазнали різних травм.

Про це повідомили в Поліції Кіровоградської області.

Аварія сталася 16 листопада близько 12:45 у Кропивницькому районі на перехресті траси М-30 «Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине» та вулиці Першої Виставкової.

За попередніми даними правоохоронців, водій автобуса «Кропивницький — Смоліне» виїхав із вулиці Першої Виставкової на перехрестя та проігнорував знак 2.2 «Проїзд без зупинки заборонено».

Внаслідок цього автобус зіткнувся з вантажівкою Scania з напівпричепом-цистерною Kassbohrer, що рухалася трасою М-30.

«Унаслідок зіткнення водій автобуса загинув на місці події. 14 пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані», — зазначили у поліції.

ДТП на Кіровоградщині / © Національна поліція Кіровоградської області

ДТП на Кіровоградщині / © Національна поліція Кіровоградської області

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху, яке спричинило смерть або тяжкі травми (ч. 2 ст. 286 ККУ). Правоохоронці встановлюють точні причини та деталі ДТП.

Нагадаємо, у Кіровоградській області сталася смертельна ДТП — водій легковика виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок аварії загинув він та його пасажирка.

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