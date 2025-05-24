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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Смертельна ДТП на Кіровоградщині: на трасі зіткнулись мікроавтобуси, вантажівка та легковик

В аварії на трасі М-30 загинуло троє людей, ще трьох людей травмовано.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
ДТП на Кіровоградщині

На трасі зіткнулись два мікроавтобуса, вантажівка та легковий автомобіль / © ДСНС

Смертельна ДТП за участі чотирьох транспортних засобів сталась у суботу, 24 травня на Кіровоградщині. Троє людей загинуло, ще троє — травмовано.

Про це повідомили в головному управлінні ДСНС Кіровоградської області.

«24 травня о 05:20 до служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі легковика, вантажівки та двох мікроавтобусів. Для ліквідації наслідків знадобилася допомога рятувальників», — йдеться у повідомленні.

Страшна аварія сталася на автодорозі М-30, біля селища Новоархангельськ Голованівського району. Тіло загиблої жінки, 1980 року народження, довелося деблокувати з пошкодженої автівки за допомогою гідравлічного інструменту. Також загинуло двоє чоловіків

/ © ДСНС

© ДСНС

За інформацією Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ДТП 43-річна жінка та 30-річний чоловік отримали черепно-мозкові травми, їхній стан оцінюється, як важкий. Третій постраждалий, 38-річний чоловік, отримав забій спини. Усі травмовані учасники аварії госпіталізовані до лікарні в Умані.

/ © ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, на Хмельниччині водій відправив на той світ свого брата. Чоловік сів за кермо автівки у нетверезому стані та не впорався з керуванням. Керманич вижив, а його брат — ні.

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