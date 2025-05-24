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Смертельна ДТП на Кіровоградщині: на трасі зіткнулись мікроавтобуси, вантажівка та легковик
В аварії на трасі М-30 загинуло троє людей, ще трьох людей травмовано.
Смертельна ДТП за участі чотирьох транспортних засобів сталась у суботу, 24 травня на Кіровоградщині. Троє людей загинуло, ще троє — травмовано.
Про це повідомили в головному управлінні ДСНС Кіровоградської області.
«24 травня о 05:20 до служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі легковика, вантажівки та двох мікроавтобусів. Для ліквідації наслідків знадобилася допомога рятувальників», — йдеться у повідомленні.
Страшна аварія сталася на автодорозі М-30, біля селища Новоархангельськ Голованівського району. Тіло загиблої жінки, 1980 року народження, довелося деблокувати з пошкодженої автівки за допомогою гідравлічного інструменту. Також загинуло двоє чоловіків
За інформацією Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ДТП 43-річна жінка та 30-річний чоловік отримали черепно-мозкові травми, їхній стан оцінюється, як важкий. Третій постраждалий, 38-річний чоловік, отримав забій спини. Усі травмовані учасники аварії госпіталізовані до лікарні в Умані.
Нагадаємо, на Хмельниччині водій відправив на той світ свого брата. Чоловік сів за кермо автівки у нетверезому стані та не впорався з керуванням. Керманич вижив, а його брат — ні.