Смертельна ДТП на Коломийщині: водій загинув після наїзду на козулю

Смертельна ДТП біля Коломиї

На Коломийщині 10 квітня трапилася серйозна ДТП. Водій наїхав на тварину, що різко вибігла на дорогу, та не впорався з кермуванням. Козуля вискочила прямо під колеса.

У поліції повідомляють, що внаслідок цього чоловік з’їхав у кювет. Водій загинув на місці.

У Коломийському районі, що в Івано-Франківській області, сталася смертельна ДТП. Сьогодні близько 13:35 на об’їзній дорозі автодороги «Н-10» сполучення Стрий — Чернівці — Мамалига водій автівки Volkswagen Transporter не впорався з керуванням.

На трасу вибігла дика тварина, найімовірніше, козуля.

Чоловік випадково збив тварину, з’їхав у кювет і загинув від отриманих травм. В автівці також була пасажирка — її госпіталізували. Жінка отримала тілесні ушкодження.

На місці аварії працюють слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Фото: Національна поліція України

Що робити, якщо на трасу вибігає дика тварина

У випадку, якщо на трасу вибігає дика тварина, необхідно різко затиснути гальма. Однак не варто викручувати кермо хаотично. Різкий маневр може бути небезпечнішим, ніж саме зіткнення. Надто якщо машина прямує на великій швидкості.

Спроба об’їхати тварину на великій швидкості може знести автівку у кювет. У вечірній час варто використовувати дальнє світло фар, аби краще бачити дорогу.

У лісистих зонах, де є позначки тварин, варто зменшувати швидкість, аби різко не натрапити на диких звірів на дорозі.