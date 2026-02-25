Смертельна ДТП на Львівщині за участі прокурора: Кравченко зробив заяву

ДТП (ілюстративне фото)

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що особисто контролюватиме перебіг розслідування смертельної аварії на Львівщині за участі співробітника Шептицької окружної прокуратури. Наразі винуватцеві ДТП, у якій загинула дівчина та серйозно постраждав її молодший брат, уже офіційно оголошено про підозру.

Про це повідомив Руслан Кравченко в соцмережах.

«Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України − порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини та тяжкі тілесні ушкодження», — повідомив Кравченко.

За його словами, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Для забезпечення прозорості та уникнення конфлікту інтересів подальше розслідування передано до Генеральної інспекції Офісу генерального прокурора (ОГП).

Генеральний прокурор завуважив, що враховуючи, що жертвами ДТП стали діти, до групи прокурорів долучили фахівця з Департаменту захисту інтересів дітей і протидії домашньому насильству ОГП. Наразі тривають слідчі дії, призначено судові експертизи, а також вирішується питання про відсторонення фігуранта від посади та обрання йому запобіжного заходу.

«Тримаю на особистому контролі розслідування смертельної ДТП на Львівщині. Я завжди повторюю: закон є однаковим для всіх», — наголосив Руслан Кравченко.

Що відомо про ДТП з прокурором на Львівщині

Нагадаємо, ввечері 24 лютого поблизу села Смереків на Львівщині прокурор Шептицької окружної прокуратури за кермом Skoda на пішохідному переході збив двох дітей.

Згодом стало відомо, що водієм був Руслан Кульчицький, який перебував за кермом авто Škoda Superb. Правоохоронці затримали його на місці події. В аварії загинула 14-річна дівчинка, її 9-річного брата забрали до лікарні.

За інформацією журналістів, Кульчицький працює у Шептицькій окружній прокуратурі Львівської області. Водночас у декларації чиновника зазначено, що він обіймає посаду прокурора-стажиста в Херсонській окружній прокуратурі. На цей момент слідство триває, правоохоронці встановлюють усі обставини трагічної події.