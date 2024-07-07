Смертельна ДТП на Миколаївщині: загинули троє осіб, серед них - немовля

Тіло дитини деблокували рятувальники.
Біля села Грейгове Воскресенської територіальної громади Миколаївського району сталася моторошна ДТП.
Про це повідомили у ДНС.
Як з’ясувалось, під час руху водій "ВАЗ-2101" з'їхав у кювет, зіткнувшись з деревом.
"У результаті автотрощі від отриманих травм на місці загинули три особи: чоловік, жінка та дитина 2023 р.н. Тіло немовляти деблокували з понівеченої автівки рятувальники", – повідомили у відомстві.
Нагадаємо, на Рівненщині у страшній ДТП загинуло 14 людей.Аварія сталася через те, що автоцистерна зіткнулася з маршрутним мікроавтобусом.
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