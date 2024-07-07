Смертельна ДТП на Миколаївщині: загинули троє осіб, серед них - немовля

Біля села Грейгове Воскресенської територіальної громади Миколаївського району сталася моторошна ДТП.

Про це повідомили у ДНС.

Як з’ясувалось, під час руху водій "ВАЗ-2101" з'їхав у кювет, зіткнувшись з деревом.

"У результаті автотрощі від отриманих травм на місці загинули три особи: чоловік, жінка та дитина 2023 р.н. Тіло немовляти деблокували з понівеченої автівки рятувальники", – повідомили у відомстві.

Нагадаємо, на Рівненщині у страшній ДТП загинуло 14 людей.Аварія сталася через те, що автоцистерна зіткнулася з маршрутним мікроавтобусом.

Автівки гепають одна одну! ДТП побільшало через відключені світлофори!

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