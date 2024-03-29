Смертельна ДТП на Одещині: неуважний водій наїхав на припарковану вантажівку (фото)

В Одеській області сталася смертельна ДТП. На місці працювали правоохоронці.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Правоохоронці встановили, що водій бензовоза, рухаючись у напрямку Києва, наїхав на припаркований на узбіччі вантажний автомобіль MAN з напівпричепом.

Унаслідок аварії один чоловік загинув на місці, іншого з різними травмами доправили до місцевої лікарні.

Керманич бензовозу в аварії не постраждав. Перевірка водіїв на стан сп'яніння показала, що вони були тверезими.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Водію бензовоза слідчі повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі вирішується питання про обрання йому в суді запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Львівщині водій збив двох 10-річних дівчат на самокаті: одна з них загинула.

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