Смертельна ДТП на Одещині: унаслідок зіткнення легковика і вантажівки загинули батько та донька

Ще двоє членів родини перебувають у лікарні.
В Одеській області сталася смертельна аварія. Під час зіткнення легковика та вантажівки загинули чоловік та його 15-річна донька.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
Внаслідок аварії також постраждали дружина та син чоловіка, вони перебувають у лікарні.
Аварія сталася на 51-му км траси Одеса-Рені. За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля "Daewoo" не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою "Scania".
"В результаті зіткнення загинули 37-річний кермувальник легковика та його 15-річна донька. Інші пасажири – 37-річна дружина та 12-річний син – зараз у лікарні з травмами різного ступеню тяжкості. 32-річний водій вантажівки не постраждав", - повідомляє поліція.
Нагадаємо, у Єгипті перекинувся туристичний автобус дорогою до аквапарку – 8 загиблих, десятки поранених.
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