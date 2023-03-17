Смертельна ДТП на Одещині: вантажівка розтрощила легковик та перекинулася (фото)

Один із водіїв виїхав на зустрічну смугу.

На трасі "Одеса – Рені" сталася ДТП. Загинула одна людина. Ще трьох – доправили до лікарні.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Попередньо встановлено, що 47-річний житель села Новосільське, рухаючись легковим автомобілем "ВАЗ", здійснював обгін вантажних автомобілів та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з однією із вантажівок IVECO під керуванням 51-річного жителя Одеси.

Внаслідок аварії загинув 42-річний односелець водія "ВАЗ". Керманичів обох транспортних засобів та 37-річного брата водія легковика доправили до Ренійської центральної міської лікарні з травмами. Водіїв перевіряють на стан алкогольного сп’яніння.

На місці події працювали співробітники територіального підрозділу поліції. Наразі встановлюють всі обставини аварії.

У Вінницькій області до 10 років ув’язнення засудили водія, який збив подружжя. Вони загинули на місці.

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