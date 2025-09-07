ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
246
1 хв

Смертельна ДТП на Одещині: легковик врізався в дерево, загинули діти

В Арцизькій громаді сталася смертельна ДТП в наслідок якої загинули дівчатка 13 і 14 років.

Наталія Магдик
ДТП

ДТП / © Поліція Одеської області

На Одещині легковик врізався у дерево й перекинувся, в наслідок чого загинули двоє неповнолітніх дівчат, ще троє пасажирів разом із водійкою доставлені до лікарні з травмами.

Про це повідомили у поліції ГУП поліції в Одеській області.

Трагедія трапилася ввечері 6 вересня близько 22:00 на дорозі між селами Кам’янське та Виноградівка Арцизької громади, що на півдні Одеської області.

За попередніми даними, 22-річна водійка автомобіля Opel Astra не впоралася з керуванням, авто злетіло з дороги, врізалося в придорожнє дерево та перекинулося.

У машині разом із нею було четверо односельців: 22-річна жінка зі своїм 15-річним братом та двоє дівчат віком 13 і 14 років. Саме вони й загинули внаслідок аварії. Інших пасажирів та кермувальницю з численними травмами шпиталізували. Перевірка показала, що водійка була твереза.

На місце прибули слідчі та патрульні. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). Жінку-водійку затримано, вирішується питання про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в місті Ізмаїл на Одещині 5 вересня 19-річний водій автомобіля BMW на високій швидкості збив 22-річну дівчину на пішохідному переході. Від отриманих травм вона померла на місці. Загиблою виявилася донька колишнього мера Кілії Павла Бойченка.

246
