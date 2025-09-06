Смертельна ДТП на Одещині: що відомо про загибель доньки ексмера Кілії Бойченка (фото)

Павло Бойченко з донькою / © Facebook/Павло Бойченко

В місті Ізмаїл на Одещині увечері 5 вересня 19-річний водій автомобіля BMW на високій швидкості збив 22-річну дівчину на пішохідному переході. Від отриманих травм вона померла на місці. Загиблою виявилася донька колишнього мера Кілії Павла Бойченка.

Про це повідомили у поліції Одеської області, та Думська.

Інцидент трапився близько 22:00 на проспекті Незалежності. Водій, рухаючись на великій швидкості, не зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом. В результаті наїзду дівчину відкинуло на інший бік дороги.

Водій не постраждав. Перевірка на стан алкогольного сп’яніння показала, що він був тверезий.

Смерть дівчини підтвердила її родина. Ексмер Кілії Павло Бойченко написав на своїй сторінці у Facebook: «Дитятко моє… донечка… пробач, що не вберіг тебе, янголятко моє… хай на небі тобі буде затишно…».

Правоохоронці затримали 19-річного водія. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. У рамках кримінального провадження призначено низку судових експертиз, щоб встановити всі обставини трагедії.

