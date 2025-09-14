Смертельна ДТП на Одещині: від мотоблоку під час руху відірвався причеп

На місці аварії

В Одеській області в Савранській громаді сталася смертельна ДТП. Загинув чоловік.

Про це повідомили у поліції регіону.

Поліцейські попередньо встановили, що під час руху мотоблоку з напівпричепом, на якому, крім 33-річного водія, перебували двоє пасажирів — його 33-річна дружина та 54-річний дядько, сталося роз’єднання напівпричепа з мотоблоком.

«Пасажир отримав травми, від яких, на жаль, помер до приїзду „швидкої“. Подружжя не постраждало», — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці здійснюють розслідування та вставлюють всі причини аварії.

Санкція статті передбачає за цей злочин покарання — до п’яти років позбавлення волі.

