Смертельна ДТП на Одещині: від мотоблоку під час руху відірвався причеп
У Савранській громаді в аварії загинув чоловік — медики не змогли його врятувати.
В Одеській області в Савранській громаді сталася смертельна ДТП. Загинув чоловік.
Про це повідомили у поліції регіону.
Поліцейські попередньо встановили, що під час руху мотоблоку з напівпричепом, на якому, крім 33-річного водія, перебували двоє пасажирів — його 33-річна дружина та 54-річний дядько, сталося роз’єднання напівпричепа з мотоблоком.
«Пасажир отримав травми, від яких, на жаль, помер до приїзду „швидкої“. Подружжя не постраждало», — йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці здійснюють розслідування та вставлюють всі причини аварії.
Санкція статті передбачає за цей злочин покарання — до п’яти років позбавлення волі.
