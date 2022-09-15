Смертельна ДТП на Полтавщині: один із водіїв не вижив після зіткнення (фото)

Після зіткнення автомобілів мешканця Черкаської області доправили до реанімації. Однак постраждалий помер.

До Миргородського райвідділу поліції надійшла інформація про ДТП, яка сталася на автодорозі Миргород — Велика Багачка, поблизу повороту на село Вовнянка.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства, відбулося зіткнення автомобіля Mitsubishi та автомобіля "ВАЗ-2107".

Унаслідок ДТП водія Mitsubishi, жителя Черкаської області, у важкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення Миргородської лікарні. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося - він помер.

За цим фактом ДТП слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Раніше стало відомо, що у Хмельницькій області сталася фатальна ДТП: батько вбив свого 10-річного сина.

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