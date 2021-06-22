Смертельна ДТП на Прикарпатті: двоє 18-річних хлопців загинули після зіткнення з вантажівкою (фото)

Від отриманих травм молодики померли на місці.

У селі Пасічна Надвірнянського району Івано-Франківської області загинули 18-річний водій та пасажир мотоцикла. Смертельна ДТП сталась сьогодні, 22 червня, близько 8:30.

"Попередньо правоохоронці встановили, що 31-річний мешканець району, керуючи автомобілем ЗІЛ, рухаючись у напрямку села Бистриця та, здійснючи поворот ліворуч на другорядку вулицю, не пропустив мотоцикл, який рухався у зустрічному напрямку головною дорогою. В результаті чого відбулося зіткнення", - розповіли в поліції області.

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

18-річні водій та пасажир мотоцикла від отриманих трав загинули на місці події.

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Правоохоронці зазначають, що транспортний засіб був зареєстрований, а водій мав право керувати ним.

На місці аварії продовжують працювати слідчі.

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

За фактом ДТП поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.

Нагадаємо, у Миколаївській області в потрійній аварії загинули двоє людей.

Новини України: в Миколаївській області сталась смертельна автотроща на трасі у напрямку Одеси

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання