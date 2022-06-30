Смертельна ДТП на Прикарпатті: загинули винуватець аварії та його 19-річна пасажирка (фото)

Аварія трапилася в смт. Рожнятів. Там зіткнулися дві машини, загинули чоловік та дівчина.
Наразі всі обставини ДТП з’ясовують слідчі в розпочатому кримінальному провадженні.
Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області.
Як попередньо встановили поліцейські, 22-річний водій, керуючи автомобілем Mazda 6, не обрав безпечної швидкості руху, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з Volkswagen Sharan, яким керував 46-річний чоловік.
У результаті аварії керманич іномарки Mazda та його19-річна пасажирка від отриманих трав померли у лікарні. Водій Volkswagena, його 40-річна пасажирка та ще один пасажир Mazda отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до медзакладу.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на трасі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків: одна людина загинула та ще троє отримали тілесні ушкодження.
Читайте також: