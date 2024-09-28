Смертельна ДТП на Рівненщині: автоцистерна врізалась у блокпост, загинув поліцейський (фото)

Сьогодні, 28 вересня, на трасі Київ-Ковель-Ягодин сталася смертельна ДТП.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

"Попередньо водій автоцистерни DAF, 64-річний житель міста Кременчук, з невстановлених поки причин врізався у блокпост на межі Рівненської та Житомирської областей. Унаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський. Ще двоє осіб, 28-річний кінолог та 27-річний військовослужбовець, отримали тяжкі травми та перебувають у лікарні", - йдеться у повідомленні відомства.

Фото: ГУНП в Рівненській області

Керманич вантажівки отримав незначні тілесні ушкодження.

Слідчі затримали його у порядку ст. 208 КПК України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Чернігівщині мотоцикліст розбився об трактор, його 13-річна пасажирка опинилася у лікарні.

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