Смертельна ДТП на Рівненщині: автоцистерна врізалась у блокпост, загинув поліцейський (фото)

Поліція з'ясовує всі причини та обставини аварії.
Сьогодні, 28 вересня, на трасі Київ-Ковель-Ягодин сталася смертельна ДТП.
Про це повідомили у поліції Рівненської області.
"Попередньо водій автоцистерни DAF, 64-річний житель міста Кременчук, з невстановлених поки причин врізався у блокпост на межі Рівненської та Житомирської областей. Унаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський. Ще двоє осіб, 28-річний кінолог та 27-річний військовослужбовець, отримали тяжкі травми та перебувають у лікарні", - йдеться у повідомленні відомства.
Керманич вантажівки отримав незначні тілесні ушкодження.
Слідчі затримали його у порядку ст. 208 КПК України. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, на Чернігівщині мотоцикліст розбився об трактор, його 13-річна пасажирка опинилася у лікарні.
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