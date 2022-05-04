Смертельна ДТП на Рівненщині: поліція встановила особи всіх учасників жахливої автокатастрофи

На Рівненщині правоохоронці встановили особи всіх учасників смертельное автокатастрофи.

Внаслідок ДТП загинули 26 українців.

Про це повідомили в пресслжубі Нацполіції області.

Як стало відомо, водій автомобіля "Mercedes-Benz Vito намагався обігнати інше авто, виїхав на зустрічну смугу та влетів на швидкості в бензовоз. Вже писля цього грузовик не розминувся з автобусом Neoplan, який віз людей до Польщі.

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Всі учасники ДТП із Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської та Хмельницької областей.

“Правоохоронці встановили місця проживання усіх постраждалих, серед яких 12 чоловіків (6 загинули) та 26 жінок (20 загинули). Серед жертв автокатастрофи — двоє 17-річних підлітків. Усього в автобусі перебувало кілька сімей”, — розповіли в Нацполіції.

Нагадаємо, що ДТП сталося на трасі "Київ-Чоп" у Рівненській області.

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