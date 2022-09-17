Смертельна ДТП на Рівненщині: водій збив велосипедистку та втік (фото)

У Сарнах на Рівненщині загинула велосипедистка — її збила автівка під керуванням 32-річного чоловіка.

Винуватець інциденту з місця події втік, але його розшукали завдяки камерам відеоспостереження.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

Автомобіль "ВАЗ-2109" у Сарнах наїхав на 49-річну велосипедистку, яка їхала велосипедом по краю проїзної частини у попутному напрямку.

Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

"Переглянувши запис з камер відеоспостереження, встановили його місце перебування. Патрульні поліцейські розшукали чоловіка за місцем проживання. Кермувальник перебував у стані алкогольного сп’яніння: алкотестер показав 1,71 проміле", — зазначили у відомстві.

Водія поліцейські затримали. За скоєне йому загрожує позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років.

Раніше стало відомо, що у Вінницькій області авто збило на смерть двох хлопців 19 та 20 років.

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