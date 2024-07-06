Смертельна ДТП на Рівненщині: загинули 14 людей, зокрема 6-річна дитина (фото)

На Рівненщині у страшній ДТП, за попередньою інформацією, загинули 14 людей.

Про це пише поліція Рівненської області.

ДТПа за участю вантажівки та маршрутного таксі сталася поблизу села Верхів Рівненського району на трасі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" о 15:45.

"На місці події працює керівництво області, Головного управління Національної поліції в Рівненській області та слідчо-оперативні групи, патрульні поліцейські, медики та рятувальники", - йдеться в повідомленні.

Фото: Національна поліція Рівненської області

Фото з місця ДТП

За інформацією місцевого видання "Радіо Трек", сталося зіткнення вантажного автомобіля DAF та автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER. Нібито бензовоз вискочив на зустрічку. Інформація потребує підтвердження.

Пізніше в МВС підтвердили, що аварія сталася через те, що автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом. Унаслідок ДТП 14 осіб загинуло, серед них 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя.

"Пошукові роботи тривають. Слідчі документують подію, зʼясовуватимуть обставини ДТП", - йдеться в повідомленні МВС.

Рятувальники на місці ДТП / Фото: МВС

Нагадаємо, що у травні 2022 року у Рівненській області на трасі Київ-Чоп сталося зіткнення мікроавтобуса, пасажирського автобуса та бензовоза, внаслідок якого загинули 26 людей. Цю ДТП називають наймасштабнішою за десятиліття.

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