Смертельна ДТП на Рівненщині: правоохоронець на власному авто врізався у велосипед

На Рівненщині правоохоронцю повідомили про підозру за смертельну ДТП у стані сп’яніння. / © Державне бюро розслідувань

На Рівненщині правоохоронець став фігурантом справи про смертельну ДТП: він збив жінку на електровелосипеді та втік з місця події. Чоловікові повідомили про підозру, адже, за версією слідства, у момент аварії він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Як повідомили у ДБР, трагедія сталася 2 січня 2026 року в селі Орв’яниця близько 21:40. Правоохоронець на власному авто врізався у велосипед, що рухався попереду в тому самому напрямку.

За інформацією ДБР, попри те, що ділянка дороги була добре освітлена, водій суттєво перевищив швидкість. Внаслідок сильного удару 40-річна жінка померла на місці. Замість того, щоб викликати швидку допомогу, винуватець аварії просто покинув місце злочину.

Повідомляється, що втікача затримали наступного дня. На той момент він уже перебував у стані детоксикації від алкоголю. Хоча фігурант відмовився проходити перевірку приладом «драгер», слідство призначило спеціальний аналіз крові для визначення ступеня сп’яніння.

За даними ДБР, правоохоронцю загрожує до 10 років позбавлення волі за порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння та залишення людини в небезпеці. Рівненська обласна прокуратура готує клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади. Слідчі дії тривають для встановлення всіх деталей цієї справи.

