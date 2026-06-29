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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
185
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Смертельна ДТП на Сумщині: загинув водій легковика, серед постраждалих діти

Через аварію на Сумщині загинула людини.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

Вчора, 28 червня, в селі Комишанка Роменського району сталася жахлива ДТП. Є жертва.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

Деталі про ДТП

Як стало відомо, зіткнулися Volkswagen Passat і мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. На місце приїхали слідчі та криміналісти. За попередніми даними, 74-річний водій легковика виїжджав на головну дорогу і не пропустив мікроавтобус, через що й сталося зіткнення.

Водій Volkswagen загинув на місці. Поранення дістали водій мікроавтобуса та восьмеро пасажирів, серед них — троє дітей.

Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює всі деталі аварії.

Як ми писали, у Хмельницькому на залізничному переїзді потяг «Чоп — Київ» зіткнувся з легковим автомобілем. Унаслідок аварії загинуло двоє 18-річних пасажирів — дівчина та хлопець. Ще двоє людей перебувають у лікарні. На місці події працювали екстрені служби та правоохоронці, які з’ясовували обставини трагедії.

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Дата публікації
Кількість переглядів
185
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