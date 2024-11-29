Смертельна ДТП на Тернопільщині: вантажівка зіткнулась з легковою автівкою

На Тернопільщині сталась смертельна аварія за участю вантажівки та легковика. Одна людина загинула, ще двоє госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. Обидва постраждалі та жертва – жителі Збаразької громади Тернопільської області.

Про це повідомило Головне управління Нацполіції Тернопільщини.

"Аварія трапилася на дорозі Тернопіль-Ланівці, неподалік села Нижчі Луб'янки. За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля КамАЗ виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з ВАЗ-21099. Пасажирка легкового авто 1958 року народження від зазнаних травм загинула. Водія та ще одну людину госпіталізували до лікарні", – йдеться у повідомленні.

На місці події рятувальники ДСНС деблокували водія та пасажирів з легкового авто. Слідчі відкрили провадження відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

У кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Наразі слідство триває.

Нагадаємо, на Львівщині 26 листопада внаслідок потрійного автозіткнення один чоловік загинув, ще один дістав травми. Винуватець ДТП виїхав на зустрічну смугу.

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