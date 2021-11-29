Смертельна ДТП на трасі Одеса-Мелітополь: є загиблі та постраждалі (фото)

61-річний пасажир однієї з автівок загинув на місці.
Сьогодні, 29 листопада, на трасі Одеса-Мелітополь сталася смертельна ДТП.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
Попередньо відомо, що водій "ВАЗ-2104" не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Toyota. Кермувальник "ВАЗ-2106", який рухався позаду, не встиг загальмувати й також зіткнувся з іномаркою.
61-річний пасажир однієї з автівок загинув на місці події, шестеро людей віком від 24 до 65 років доправили до лікарні з різними травмами.
Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.
Нагадаємо, що у Києві на Столичному шосе сталася ДТП за участю п'яти автомобілів.
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