Смертельна ДТП на Вінниччині: зіткнулись вантажівка та мікроавтобус

6 січня, близько 17.30, на об’їзній дорозі Вінниці сталася ДТП за участі автомобілів Volkswagen Transporter та MAN.

Про це повідомили в поліції Вінницької області.

За інформацією поліції, при виїзді на головну дорогу, потерпілий не надав перевагу у русі іншим учасникам, виїхав на зустрічну смугу руху, де і відбулось зіткнення.

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"В результаті зіткнення 59-річний водій мінівена, мешканець Вінниці, отримав травми несумісні з життям", – йдеться в повідомленні.

В поліції додали, що 50-річний водій вантажівки, житель Хмельницької області, не постраждав.

За цим фактом слідчими слідчого управління розслідується кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Місце події

Нагадаємо, на Рахівщині сталася ДТП, під час якої автівка злетіла в річку, а її 35-річна пасажирка загинула.

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