Смертельна ДТП на Волині: мотоцикліст зіткнувся з поліцейським авто, одна людина загинула

Смертельна ДТП на Волині: мотоцикліст зіткнувся з поліцейським авто, одна людина загинула

Загинув пасажир двоколісного, а водія мотоцикла госпіталізували.

У понеділок, 27 вересня, близько 23:00, у с. Нудиже Ковельського району Волинської області сталась смертельна аварія. Водій мотоцикла, 25-річний житель сусіднього села, зіткнувся зі службовим автомобілем поліції.

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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

За даними правоохоронців, поліцейське авто, в яке в'їхава мотоцикліст, було з увімкненими проблисковими маячками після виконання службового завдання.

У результаті зіткнення 30-річний пасажир мотоцикла упав й загинув на місці від отриманих травм.

Водія мотоцикла госпіталізували до лікарні м. Любомль для освідування, де було встановлено, що він у стані сп’яніння. Медики також взяли кров чоловіка для аналізу.

Досудове розслідування цієї справи здійснює територіальний підрозділ ДБР.

Нагадаємо, четверо людей загинули у ДТП з мікроавтобусом і двома вантажівками в Миколаївській області.

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