Смертельна ДТП на Волині: загинули дві жінки

Смертельна ДТП на Волині / © Facebook/ Поліція Волині

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У Волинській області зрання сталася смертельна ДТП - загинула водійка та пасажирка.

Про це повідомили у поліції.

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"Зіткнулися автомобілі Hundai та Opel. Внаслідок цього - водійка та пасажирка автомобіля Hundai загинули на місці події. Водій іншого легковика травмований", - йдеться у повідомленні відомства.

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На місці працює слідчо-оперативна група поліції. За цим фактом буде розпочато кримінальне провадження.

Смертельна ДТП на Волині. / © Facebook/ Поліція Волині

Нагадаємо, у Львові сталася масштабна аварія за участю трамвая, автобуса, мікроавтобуса та кількох легкових автомобілів. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження дістали водійка трамвая, водій автомобіля Ford і пасажир автобуса.

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