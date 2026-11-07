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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
865
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1 хв

Смертельна ДТП на Волині: загинули дві жінки

На трасі не розминулися дві автівки. За даними поліції, двоє загиблих.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Смертельна ДТП на Волині

Смертельна ДТП на Волині / © Facebook/ Поліція Волині

У Волинській області зрання сталася смертельна ДТП - загинула водійка та пасажирка.

Про це повідомили у поліції.

"Зіткнулися автомобілі Hundai та Opel. Внаслідок цього - водійка та пасажирка автомобіля Hundai загинули на місці події. Водій іншого легковика травмований", - йдеться у повідомленні відомства.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції. За цим фактом буде розпочато кримінальне провадження.

Смертельна ДТП на Волині. / © Facebook/ Поліція Волині

Смертельна ДТП на Волині. / © Facebook/ Поліція Волині

Нагадаємо, у Львові сталася масштабна аварія за участю трамвая, автобуса, мікроавтобуса та кількох легкових автомобілів. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження дістали водійка трамвая, водій автомобіля Ford і пасажир автобуса.

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