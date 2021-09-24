Смертельна ДТП на Закарпатті: вантажівка наїхала на двох пішоходів, один з них загинув (фото)

Смертельна ДТП на Закарпатті: вантажівка наїхала на двох пішоходів, один з них загинув (фото)

Потерпілий чоловік помер у реанімації.

У четвер, 23 вересня, у селі Велика Копаня, що неподалік Виноградова Закарпатської області, водій вантажівки збив двох пішоходів. Один із потерпілих помер в реанімаційному відділенні лікарні.

Як розповіли у пресслужбі поліції Закарпаття, ДТП сталася близько 22:00.

"На лінію "102" звернувся 34-річний мешканець Ужгородщини. Водій вантажівки Mercedes-Benz повідомив, що в селі Велика Копаня, поблизу Виноградова, він допустив наїзд на двох пішоходів", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, в момент наїзду двоє пішоходів рухалися в попутному з водієм напрямку по краю проїжджої частини дороги. Внаслідок зіткнення одного із чоловіків – 53-річного жителя села Стеблівка Хустського району, госпіталізували до травматологічного відділення Виноградівської центральної районної лікарні. Інший пішохід – 51-річний мешканець Хуста, від отриманих травм помер у реанімаційному відділенні медзакладу.

Поліцейські освідчили водія вантажівки та встановили, що за кермом він перебував тверезим. Автомобіль Mercedes-Benz помістили на спецмайданчик Берегівського відділення поліції.

За фактом автомобільної аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого).

Нагадаємо, поблизу Луцька у лобовому зіткненні з фурою загинув 34-річний водій Volkswagen Passat.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання