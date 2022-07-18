Смертельна ДТП на Житомирщині: легковик зіткнувся з вантажівкою (фото)

На автодорозі "Київ-Чоп", поблизу села Іванівка, легковик зіткнувся з вантажівкою.

Водій легковика загинув на місці.

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Аudi, 49-річний житомирянин, рухаючись трасою, виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося зіткнення з вантажним автомобілем RENAULT MAGNUM.

У рамках досудового розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України поліцейські встановлюють усі обставини та причини, що призвели до ДТП.

Нагадаємо, у Запорізькій області зіткнулися BMW та "ВАЗ". В останньому автомобілі від отриманих травм загинуло двоє людей.

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