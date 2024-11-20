Смертельна ДТП на зупинці у Хмельницькому: суд обрав запобіжний захід водієві

У Хмельницькому міський районний суд обрав запобіжний захід 27-річному водієві, якого підозрюють у скоєнні ДТП на зупинці громадського транспорту. Аварія забрала життя трьох жінок.

Про це повідомляє "Суспільне".

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без права внесення застави. Він перебуватиме під вартою до 16 січня 2025-го.

Зазначається, під час судового засідання слідчий Максим Корольчук і прокурор Антон Вендель просили для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.