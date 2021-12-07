Смертельна ДТП під Черніговом: кількість жертв зросла, названо перші версії аварії 

Наразі є обмеження руху поблизу села Брусилів.

Кількість жертв моторошної ДТП з маршруткою і вантажівкою у Чернігівській області зросла від 11 до 12.

Таку інформацію опублікував на своїй сторінці у Facebook голова Чернігівської ОДА В`ячеслав Чаус.

“Найцінніше що в нас є - життя. І ми згадуємо про це в більшості лише тоді, коли когось вже не повернути. Жахливо. В одну мить обірвалось життя 12 людей. Ще 7 травмовано”, - написав Чаус.

У коментарі сайту "Сьогодні" чернігівські рятувальники розповіли, що ділянка траси, де сталася аварія, не вважається небезпечною, там ніколи не було концентрації ДТП.

"Тому причин може бути дві - або слизька дорога, або порушення ПДР з боку водіїв", - повідомили виданню.

Наразі місці аварії працює слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія. Встановлюються причини та обставини ДТП.

Головне управління Національної поліції в Чернігівській області

На час роботи поліції та аварійно-рятувальних служб рух ділянкою автодороги перекрито в обох напрямках. Поліцейські організували об’їзд місця події ділянкою автодороги Городня–Сновськ–Березне та у зворотному напрямку. Рух транспорту буде відновлено після завершення комплексу слідчо-оперативних заходів.

Нагадаємо, що аварія сталася близько 08:00 на автодорозі Чернігів — Грім'яч. Там зіткнулися мікроавтобус та вантажівка. Що саме спричинило ДТП, наразі невідомо.

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