Смертельна ДТП під Черніговом: рідні загиблих та постраждалих отримають страхові виплати

Органи місцевого самоврядування займуться похованням.

Поховати загиблих у жахливій ДТП на Чернігівщині, що сталася 7 грудня під селом Брусилів, допоможуть органи місцевого самоврядування.

Про це повідомив директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА, начальник оперативного штабу по роботі з постраждалими та їхніми родичами Сергій Болдирєв, передає Укрінформ.

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"Питаннями організації похорон і надання матеріальної допомоги постраждалим родинам займатимуться органи місцевого самоврядування. З місць уже телефонували, цікавилися, і сьогодні ми будемо все це організовувати", - сказав посадовець.

З його слів, також постраждалі в ДТП та їхні родичі згодом зможуть отримати страхові виплати.

Болдирєв додав, що вчора ввечері тіла усіх невпізнаних загиблих (а таких було четверо) ідентифікували. Пов’язані з цим проблеми були викликані різними причинами - відсутністю документів, фізичними травмами пасажирів маршрутки та інше

За інформацією сектору комунікації поліції ГУНП в Чернігівській області, наразі відомо, що всі загиблі пасажири маршрутки - жителі Чернігівщини. Наймолодша серед них - дівчина 2002 р.н. із Борзни, найстарший - чоловік 1956 р. н. із Сосницького району.

Нагадаємо, 7 грудня внаслідок зіткнення вантажівки з пасажирським мікроавтобусом на трасі Н-27 Чернігів - Грем'яч біля с. Брусилів 13 осіб загинули, семеро травмувалися. Постраждалі госпіталізовані до чернігівських лікарень. В області сьогодні день жалоби за загиблими. Наразі ця ДТП є наймасштабнішою за кількістю жертв у цьому році.

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