Смертельна ДТП під Одесою: маршрутка з пасажирами зіткнулась з вантажівкою

Дві людини загинули.
У смертельній ДТП з маршруткою біля Одеси постраждали 9 осіб і двоє загинули.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що ввечері 9 жовтня поблизу села Дачне Одеського району на трасі Київ - Одеса в результаті зіткнення вантажного автомобіля і маршрутного автобуса загинули 2 особи і 9 постраждали.
Постраждалі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані в лікарню.
За даними поліції, вантажівка MAN на великій швидкості врізалася в автобус, який їхав попереду неї.
"45-річний водій вантажного автомобіля MAN, рухаючись в бік столиці, допустив зіткнення з рейсовим автобусом, що був попереду нього. Попередньо відомо, що в результаті аварії два пасажири маршрутки загинули, ще шестеро, серед яких один неповнолітній, зазнали травм різного ступеню тяжкості. Усіх постраждалих забрала "швидка", - йдеться в повідомленні поліції
Нагадаємо, увечері в суботу, 9 жовтня, на Броварському проспекті в Києві сталася серйозна аварія за участю маршрутки і легкового авто.