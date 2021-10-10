Смертельна ДТП під Одесою: маршрутка з пасажирами зіткнулась з вантажівкою

Смертельна ДТП під Одесою: маршрутка з пасажирами зіткнулась з вантажівкою

Дві людини загинули.

У смертельній ДТП з маршруткою біля Одеси постраждали 9 осіб і двоє загинули.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що ввечері 9 жовтня поблизу села Дачне Одеського району на трасі Київ - Одеса в результаті зіткнення вантажного автомобіля і маршрутного автобуса загинули 2 особи і 9 постраждали.

Постраждалі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані в лікарню.

За даними поліції, вантажівка MAN на великій швидкості врізалася в автобус, який їхав попереду неї.

"45-річний водій вантажного автомобіля MAN, рухаючись в бік столиці, допустив зіткнення з рейсовим автобусом, що був попереду нього. Попередньо відомо, що в результаті аварії два пасажири маршрутки загинули, ще шестеро, серед яких один неповнолітній, зазнали травм різного ступеню тяжкості. Усіх постраждалих забрала "швидка", - йдеться в повідомленні поліції

Нагадаємо, увечері в суботу, 9 жовтня, на Броварському проспекті в Києві сталася серйозна аварія за участю маршрутки і легкового авто.

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