Смертельна ДТП у Бердичеві: кросовер Mazda розтрощив елетрокар (фото)

Наслідки ДТП у Бердичеві / © Національна поліція Житомирської області

У місті Бердичеві на Житомирщині кросовер Mazda CX-9, виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся з електрокаром Nissan Leaf. Внаслідок ДТП водій та пасажирка електромобіля загинули, ще п’ятеро людей з обох автівок потрапили до лікарні з ушкодженнями.

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

Аварія сталася 30 січня близько 23:50 на вулиці Житомирській.

За попередньою інформацією 32-річна мешканка Бердичева, керуючи автомобілем Mazda CX-9 і рухаючись у бік вулиці Соборної, допустила виїзд на зустрічну смугу руху, де відбулося зіткнення з транспортним засобом Nissan Leaf під керуванням 60-річного місцевого мешканця.

© Національна поліція Житомирської області

У ДТП загинув водій електромобіля та його 60-річна дружина. Ще одну 32-річну пасажирку електрокара було госпіталізовано.

© Національна поліція Житомирської області

Також травми отримали 32-річна водійка Mazda CX-9 і троє її пасажирів — 11-річний і 18-річний місцеві жителі та 34-річний житомирянин. Їх усіх доставили до лікарні з ушкодженнями.

Слідчі встановлюють причини та обставини ДТП.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб).

Нагадаємо, раніше у Кіровоградській області сталася ДТП за участі мера міста Вознесенська. Загинув водій іншого авто, ще двоє людей госпіталізовані.