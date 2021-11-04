Смертельна ДТП у Чернігівській області: автівки перетворилися на брухт, один водій помер (фото)

Смертельна ДТП у Чернігівській області: автівки перетворилися на брухт, один водій помер (фото)

На дорозі не розминулися дві машини.

Поблизу села Количівка зіткнулися дві автівки. Внаслідок ДТП водій легковика загинув на місці.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Чернігівської області.

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Поліцейські встановили, що 20-річний мешканець одного з сіл Чернігівського району, перебуваючи за кермом автомобіля Renault, рухався зі сторони Количівки в напрямку Чернігова. Він зіткнувся із зустрічним автомобілем "ВАЗ" під кермуванням 56-річного мешканця Чернігівщини.

Головне управління Національної поліції в Чернігівській області

Внаслідок аварії водій "ВАЗ" від отриманих тілесних травм загинув, а 34-річний пасажир цієї автівки був госпіталізований.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. В рамках провадження призначено низку експертиз. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області вночі у селі Задністрянське автомобіль Mazda 6 в'їхав у житловий будинок. Пасажир помер у лікарні, а водійка вижила, незважаючи на серйозні травми.

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