Смертельна ДТП у Чернігівській області: автівки перетворилися на брухт, один водій помер (фото)

На дорозі не розминулися дві машини.
Поблизу села Количівка зіткнулися дві автівки. Внаслідок ДТП водій легковика загинув на місці.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Чернігівської області.
Поліцейські встановили, що 20-річний мешканець одного з сіл Чернігівського району, перебуваючи за кермом автомобіля Renault, рухався зі сторони Количівки в напрямку Чернігова. Він зіткнувся із зустрічним автомобілем "ВАЗ" під кермуванням 56-річного мешканця Чернігівщини.
Внаслідок аварії водій "ВАЗ" від отриманих тілесних травм загинув, а 34-річний пасажир цієї автівки був госпіталізований.
Наразі поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. В рамках провадження призначено низку експертиз. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області вночі у селі Задністрянське автомобіль Mazda 6 в'їхав у житловий будинок. Пасажир помер у лікарні, а водійка вижила, незважаючи на серйозні травми.
Читайте також:
- Під Харковом патрульний помахом жезла влаштував ДТП (відео)
- "Друзі заснули": подробиці потрійної ДТП з сімома постраждалими у Рівному
- Приїхали заспокоїти: під Дніпром чоловік розбив автомобіль поліцейських