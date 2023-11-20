Смертельна ДТП у Чернівцях: розбита автівка та троє загиблих хлопців (фото)

Водій не вибрав безпечку швидкість та влетів у дерево.
Сьогодні, 20 листопада, в Чернівцях сталася смертельна ДТП. Загинули троє молодиків.
Про це повідомили у поліції Чернівецької області.
За даними слідства, 22-річний водій автомобіля BMW не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом.
"Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та двоє пасажирів віком 19 та 20 років загинули на місці", - зазначили правоохоронці.
Слідчі поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей).
Поліцейські наразі здійснюють слідчі дії з метою встановлення всіх обставин та причин аварії. Тіла загиблих відправили для проведення судово-медичної експертизи.
Нагадаємо, на Черкащині водій на смерть збив 9-річного хлопчика, який їхав до репетитора.
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