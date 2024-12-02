Смертельна ДТП у Дніпрі: 19-річному водію BMW повідомили про підозру — що відомо про аварію

Внаслідок ДТП загинула 10-річна пасажирка однієї з автівок.

Жителю Дніпра повідомили про підозру у вчиненні ДТП, внаслідок якої загинула дівчинка.

Про це стало відомо з заяви Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру 19-річному водію автомобіля BMW у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі 10-річної дівчинки (ч. 2 ст. 286 КК України)", — йдеться у повідомленні.

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Що відомо про смертельну аварію у Дніпрі

За даними слідства, 1 грудня 2024 року 19-річний хлопець під час керування автомобілем перевищив швидкість і допустив зіткнення з автомобілем Ford.

Внаслідок ДТП загинула 10-річна пасажирка Ford. Інші пасажири, зокрема малолітні діти, а також водій дістали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

Як повідомили лікарі, стан дівчаток, травмованих у ДТП на Набережній Заводській у Дніпрі ввечері 1 грудня, тяжкий, вони перебувають у реанімації.

Правоохоронці затримали водія BMW. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін уже зробив заяву про смертельну ДТП у Дніпрі та порушника, який скоїв аварію.

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