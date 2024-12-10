Смертельна ДТП у Дніпрі: "мажор" злив до Мережі скандальне відео

17-річний юнак, який нещодавно фігурантом справи про аварію, де загинула 10-річна дівчинка, опублікував у нове відео у TikTok. На ньому молодик, як і раніше, похизувався впливовістю свого батька. І все це попри те, що підліток має перебувати під цілодобовим домашнім арештом. На нове відео юнака вже відреагували в поліції.

Що кажуть правоохоронці – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути повне відео за цим посиланням: СМЕРТЕЛЬНА ДТП У ДНІПРІ: "мажор" злив у мережу СКАНДАЛЬНЕ ВІДЕО!

Смертельна ДТП у Дніпрі

У цій історії вже, нібито, поставили крапку, але вона отримала гучне продовження. У мережі знову зчинився галас, а все тому, що фігурант смертельної ДТП у Дніпрі виклав відео за кермом. Але давайте все розкажемо з самого початку.

1 грудня Україну сколихнула новина про моторошну подію, яка сталася у Дніпрі. Пізно ввечері цього дня автомобіль BMW влетів у Ford, який здійснював розворот. Внаслідок аварії загинула 10-річна дівчинка. Ще троє людей постраждали. Двоє дітей — 11 та 13 років перебувають у важкому стані у лікарні. Про страшну аварію на житловому масиві “Червоний камінь” спершу повідомили у соціальних мережах. Трагедія сталася близько 19:45. У той час, як пишуть місцеві, світлофори не працювали через відключення світла, а на дорозі було темно. На перших фото і відео, які публікували з місця події, було видно розтрощений Ford, тіло дитини та постраждалого й вбитого горем чоловіка. А також номерний знак, який відлетів від BMW внаслідок удару. Сама автівка, за словами очевидців, відлетіла на 100 метрів після зіткнення.

Перша заява поліції

Того ж дня пізно ввечері у поліції Дніпропетровської області повідомили, що ДТП сталася в районі зупинки громадського транспорту “Дитячій комбінат”. За попередньою інформацією, водій BMW зіткнувся з Ford, який розвертався на набережній. На місці аварії загинула 10-річна пасажирка Ford. Водій та ще троє пасажирів, серед яких двоє дітей, отримали тяжкі тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до лікарні. Водія BMW затримали.

Тоді у мережі з’явилась інформація, що загибла дівчинка — донька військовослужбовця. Вона навчалася у 96-й школі на "Червоному камені" у Дніпрі.

Хто збив дитину в Дніпрі

Поки в поліції протягом кількох годин офіційно не коментували аварію, у Мережі знайшли ймовірного водія BMW за “елітним” номерним знаком авто з чотирма сімками. Молодий хлопець активно веде сторінку в TikTok. На ній публікує купу фото і відео, де фігурує та сама автівка. Демонструє розкішне життя, гроші, перегони набережною та жартує про те, що вже вчиняв ДТП.

До речі, за даними Сервісного центру МВС, такий “елітний” номерний знак коштує 96 тисяч гривень. Це найдорожча комбінація у категорії “чотири однакові цифри”. У місцевих пабліках пишуть, що це — 17-річний Арсеній Бессонов. Юнак народився в 2007 році та навіть не мав законного права сідати за кермо. Поговорюють, нібито впливовий батько з кримінальними зв’язками покриває сина. Ось що про підозрюваного пишуть місцеві ЗМІ:

У Мережі опублікували відео, де видно, як у центрі Дніпра 25 серпня 2024 року BMW збиває двох людей на переході і їде з місця події.

Друга заява поліції

2 грудня у поліції Дніпра оновили інформацію щодо смертельної ДТП. Там повідомили, що за кермом BMW перебував хлопець 2005 року народження. А хлопець 2007 року, про якого всі писали, нібито був пасажиром.

За попередньою інформацією, водій і пасажир BMW були тверезими. У Мережі також публікують інформацію про хлопця 2005 року народження, який, за даними поліції, був за кермом автівки. Це фото також оприлюднила поліція.

Дві підозри

В Офісі генерального прокурора повідомили, що 19-річному хлопцю повідомили про підозру. За даними слідства, він перевищив швидкість і допустив зіткнення з автомобілем Ford. Слідчі також повідомили про підозру неповнолітньому пасажиру авто BMW. Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 136 ККУ — ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Йому загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі.

Запобіжні заходи

3 грудня у Дніпрі обрали запобіжний захід підозрюваному в ДТП, що забрала життя 10-річної дівчинки - 60 діб арешту без права внесення застави. 19-річний хлопець відмовився визнавати, чи саме він був за кермом BMW. Того ж дня перший заступник начальника ГСУ Сергій Пантелеєв під час брифінгу підтвердив, що моторошну аварію у Дніпрі скоїв саме повнолітній фігурант справи. Також стало відомо, що резонансну справу далі розслідуватиме Головне слідче управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Він додав, що неповнолітньому пасажиру авто оголошена підозра за ст. 136 ККУ за ненадання необхідної допомоги постраждалим. Прокуратура підтримала клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нове відео фігуранта

А вже 9 грудня 17-річний юнак, який раніше збив двох дівчат і нещодавно став пасажиром у ДТП у Дніпрі, де загинула 10-річна дівчинка, опублікував у TikTok відео, на якому керує Toyota Land Cruiser. Про це повідомив у Telegram блогер Ігор Лаченков.

Через годину після того, як відео почало поширюватися в Telegram, зі сторінки хлопця воно зникло. Після цього 17-річний Арсеній Бессонов записав вибачення і запевнив, що не порушує рішення суду про цілодобовий домашній арешт. За його словами, нібито старе відео виклала подруга, з якою вони раніше вели акаунт.

Інформацію про нічну їзду Бессонова спростовує і поліція. За рішенням суду фігуранту кримінального провадження обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому заборонено залишати житло у будь-який час доби. Поліція здійснює контроль за дотриманням цього заходу.”

Водночас підозрюваному не заборонено користуватися Інтернетом, у тому числі соціальними мережами.

Нагадаємо, у Дніпрі обрали запобіжний захід підозрюваному в ДТП, що забрала життя 10-річної дівчинки. 19-річний хлопець відмовився визнавати, чи саме він був за кермом BMW. Він – студент і вже має судимість. Водночас за ненадання допомоги оголосили підозру і 17-річному юнаку, який у момент аварії також був у салоні автівки. Цей хлопець відзначився своїми скандальними відео. Але українців обурив ще один момент – після страшної ДТП юнаки просто пішли собі до магазину, доки в машині вмирала маленька дівчинка.

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