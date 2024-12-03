Смертельна ДТП у Дніпрі: останнім за кермом BMW перебував повнолітній фігурант

Моторошну аварію у Дніпрі, внаслідок якої загинула 10-річна пасажирка автомобіля Ford, скоїв повнолітній фігурант справи, який був на той час за кермом BMW. Резонансну справу далі розслідуватиме Головне слідче управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Про це повідомив перший заступник начальника ГСУ Сергій Пантелеєв під час брифінгу у вівторок, 3 грудня.

"Прокурори вивчили матеріали кримінального провадження, встановлено наявність достатніх доказів причетності 19-річного громадянина, який перебував за кермом BMW, йому повідомлено про підозру частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України. За клопотанням слідчого, яке підтримали прокурори, йому сьогодні суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави", – повідомив заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури Олег Риженко.

Він додав, що неповнолітньому пасажиру авто оголошена підозра за ст. 136 ККУ за ненадання необхідної допомоги постраждалим. Прокуратура підтримала клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За даними слідства, після скоєння ДТП водій з місця автопригоди втік. У цей час в автомобілі разом з водієм перебував неповнолітній пасажир. Приблизно за годину фігуранти справи повернулись на місце ДТП. Записи з камер спостереження дозволили встановити, що останнім за кермом BMW перебував повнолітній фігурант.

"Сьогодні Головне слідче управління Нацполіції скерувало ініціативного листа в Офіс Генерального прокурора про передачу всіх кримінальних проваджень, що стосуються цієї ДТП для подальшого розслідування у центральному апараті поліції. Цю резонансну справу тепер будемо розслідувати ми під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України", — заявив Пантелеєв.

Також Головне слідче управління забирає кримінальне провадження щодо ДТП, яку скоїв водій цього ж автомобілю у серпні цього року. Тоді він збив людей на пішохідному переході в центрі міста. Слідство за тією справою наразі триває.

Нагадаємо, ДТП, у якій загинула 10-річна дівчинка, сталась у Дніпрі 1 грудня. Водій та ще дві пасажирки госпіталізовані.

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