У Дніпрі BMW збив дівчину на пішохідному переході / © Патрульна поліція Дніпропетровської області

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У Дніпрі сталася смертельна ДТП за участю автомобіля BMW. 23-річний водій у стані алкогольного сп’яніння збив неповнолітню дівчину, яка переходила дорогу пішохідним переходом. Від отриманих травм 17-річна потерпіла загинула на місці.

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

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Аварія сталася 21 листопада близько 23:10 на проспекті Слобожанському.

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У Дніпрі сталася смертельна аварія за участю BMW / © Патрульна поліція Дніпропетровської області

За попередніми даними правоохоронців, 23-річний керманич BMW рухався проспектом і наїхав на дівчину, яка переходила проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом.

Під час перевірки поліцейські встановили, що чоловік перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Водія затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані сп’яніння, якщо це спричинило смерть потерпілого.

Наразі триває досудове розслідування.

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Нагадаємо, на Одещині водій збив на смерть дівчину і влетів у гараж. Він перебував у нетверезому стані за кермом. Поліція його затримала.

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