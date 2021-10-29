Смертельна ДТП у Харкові: 16-річна дівчина розповіла, хто був за кермом Infiniti

Смертельна ДТП у Харкові: 16-річна дівчина розповіла, хто був за кермом Infiniti

Дівчина знаходилася на передньому сидінні.

Неповнолітня Єлизавета, яка бали в Infiniti у момент аварії, заявила, що керував автомобілем саме 16-річний Коля.

Про це повідомила мати дівчинки Наталія Дусик, пише Newsroom.

Дівчина сиділа в автомобілі нібито на передньому сидінні, ззаду знаходилися двоє їхніх знайомих – Михайло та Валерій. За кермом сидів 16-річний "мажор".

"Звичайно, за кермом був він. Ми навіть написали свідчення. Вона сиділа попереду на пасажирському сидінні поруч із ним", — сказала Наталя Дусик.

Зазначимо, що постраждала дівчина, за словами матері, опинилася в авто випадково. Водночас Коля не є її парубком, а лише приятелем. Через це дівчині зараз надходять погрози.

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