Смертельна ДТП у Харкові: 16-річній дівчині, що вижила в аварії, надходять погрози

Зараз із нею знаходиться охорона.
Неповнолітній дівчині, яка вижила у смертельній ДТП у Харкові, надходять погрози. Нині вона перебуває у лікарні під охороною.
Про це пишуть у місцевих телеграм-каналах.
Так, 16-річна дівчина, яка була в автомобілі винуватця аварії, зараз перебуває у лікарні. Постраждала у свідомості. Наразі, за попередніми даними, вона є єдиним свідком у масштабній аварії.
“Їй почали приходити погрози фізичної розправи через її свідчення. Її взяли під захист, цілодобову охорону. Винуватця ДТП мають покарати”, — пишуть у телеграм-каналі.
Зазначимо, що в момент того, що сталося, в автомобілі Infiniti також знаходилися двоє молодих людей. Вони потрапили до лікарні із травмами різного ступеня тяжкості. Одному з них, за інформацією із соцмереж, за великі гроші пропонували взяти провину на себе.