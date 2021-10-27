Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний водій Infiniti може потрапити під амністію

Неповнолітнього гонщика можуть звільнити у залі суду.
16-річний водій Infinity Микола Х, який влаштував моторошну ДТП у Харкові, може потрапити під амністію.
Про це розповів депутат Харківської міської ради, адвокат Ігор Черняк.
За його словами, до 30-х роковин Незалежності України розробили проєкт закону про амністію для неповнолітніх, у тому числі у ненавмисному злочині.
"Амністія поширюється на неповнолітніх. Передбачені винятки. Але у випадку з Миколою вони не працюють. Вчинений ним злочин за законом вважається ненавмисним. Він не підпадав би під амністію, якби перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Але за офіційною інформацією поліції він був тверезий ”, — повідомив Черняк.
Депутат припустив, що у разі ухвалення документа у нинішній редакції 16-річного "мажора" можуть звільнити прямо у залі суду.
Він закликав нардепів Верховної Ради не ухвалювати цей законопроєкт у поточній редакції, "яка дозволяє 16-річному гонщику уникнути відповідальності і спокійно продовжити вбивати людей на вулицях Харкова".
Нагадаємо, що зіткнення сталося на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. На записах з камер відеоспостереження видно, що водій Infiniti пролетів на червоне світло, після чого врізався у Chevrolet. Водій другої машини загинув на місці. Хлопець і його пасажири, що знаходився за кермом "японця", потрапили до лікарні.
Сьогодні, 27 жовтня, 16-річному Миколі Х. оголосили підозру. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
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