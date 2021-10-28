Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний водій відмовляється співпрацювати зі слідством

Він нічого на допиті не говорить.

16-річний водій, який був за кермом Infiniti під час смертельної ДТП у Харкові відмовляється співпрацювати зі слідством.

Про це в одній з програм телеканалу "Дом" заявив заступник начальника поліції Харківської області Сергій Чиж.

"Затриманого поміщено в ізолятор тимчасового тримання, йому слідчими та прокурором вручено підозру. Він нічого на допиті не говорить, посилаючись на ст. 63 Конституції України. Це його законне право. Але слідство розцінює це як небажання співпрацювати. Можливо, це така лінія захисту від його адвокатів. Але я хочу сказати, що доказів достатньо", — сказав Чиж.

У підлітка взято біологічні зразки, призначено експертизу для визначення його стану в момент скоєння злочину.

Нагадаємо, що хлопець неодноразово попадав у поле зору поліції. Так, у 2019 році, коли йому було 14 років, у нього виник конфлікт із жінкою у супермаркеті. Підліток вистрілив у неї із травматичного пістолета, після чого направив зброю у бік її сина.

"Кримінальне провадження за цим фактом слідчим розслідувано та направлено до суду. І є судовий вирок — 2 роки позбавлення волі, але у порядку ст. 75 Кримінального кодексу України зі звільненням від покарання на 1 рік. Наслідком у справі також буде враховано попередній факт, долучений до справи та використаний у доказах", — додав Чиж.

Заступник начальника поліції Харківської області впевнений, що потрібно посилити покарання за подібні злочини на дорозі.

Нагадаємо, що зіткнення сталося на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. На записах з камер відеоспостереження видно, що водій Infiniti пролетів на червоне світло, після чого врізався у Chevrolet. Водій другої машини загинув на місці. Хлопець і його пасажири, що знаходився за кермом "японця", потрапили до лікарні.

Сьогодні, 27 жовтня, 16-річному Миколі Х. оголосили підозру. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Читайте також:

ДТП у Харкові: що відомо про смертельну аварію та про того, хто її спричинив

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання