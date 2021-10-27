Смертельна ДТП у Харкові: водія Infiniti затримали 

Хлопцю світить термін.

Ввечері, 26 жовтня, на проспекті Гагаріна зіткнулися два автомобілі, уламками зачепило припарковану машину. Один автомобіль влетів у рекламний щит та збив світлофор. Водія, що спричинив аварію, затримано.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

Також читайте Кривава ДТП у Харкові: в Інтернет виклали відео перших хвилин після аварії

Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet Aveo загинув на місці, троє пасажирів Іnfiniti – двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина - з важкими травмами доправені до лікарні.

"Встановлено, що автомобіль марки Infiniti виїхав на червоне світло і вчинив зіткнення з автомобілем марки Chevrolet Aveo червоного кольору, а також з іншим автомобілем, що стояв, марки Skoda. Водій автомобілю марки Chevrolet загинув на місці. Водій і пасажири автомобіля Infiniti доправлені до місцевої лікарні",- зазначили у поліції.

Відповідно до санкції статті йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Слідчі дії тривають.

Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області

Телеграм-канали пишуть, що водій, який спричинив ДТП — 2005 року народження. Начебто дорогу іномарку йому недавно купили батьки. Юнак неодноразово публікував у соцмережах фото і відео, як катається містом і порушує ПДР. Сам хлопець, за даними каналів, перебуває у реанімації.

"Харьков Life" зазначає, що у 2019 році цей хлопчина, в 14-річному віці конфліктував з жінкою і під час суперечки дістав пневматичний пістолет і вистрілив у неї, після чого спрямував зброю на її дитину.

У Харкові внаслідок ДТП одна людина загинула і троє поранених | Новини України

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання