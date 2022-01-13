Смертельна ДТП у Харкові: 16-річного водія можуть відпустити додому

Розглядати справи неповнолітніх можуть лише судді з певною спеціалізацією, але одна заявила про самовідведення, а інша нібито збирається у відпустку.

Підозрюваний у смертельній ДТП у Харкові 16-річний водій Микола Х. після свят може відправитися додому.

На це звернули увагу у юридичній компанії "Мілер"

Наголошується, що розглядати справи, пов'язані з неповнолітніми, можуть лише судді із певною спеціалізацією.

У Червонозаводському районному суді таких лише двоє. Але Тетяна Янцовська, яка раніше вже вела справу Миколи Х. та засудила його умовно, заявила про самовідведення. За інформацією юристів, інша суддя найближчим часом збирається у відпустку.

26 січня у підлітка закінчується термін перебування під вартою і на цей час може не виявитися суддів.

Засідання у справі Миколи Х. призначено на 19 січня.

"Згідно з законом, якщо судді у справі немає, кримінальне провадження повинні передати до іншого суду. Це питання має розглянути апеляційний суд. Оскільки процедура може затягнутися, то питання щодо продовження терміну тримання під вартою не вирішиться до кінця січня. І як наслідок обвинуваченого звільнять з-під варти", — пояснюють юристи.

Нагадаємо, що зіткнення у Харкові сталося на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської пізно увечері 26 жовтня. На записах з камер відеоспостереження видно, що водій Infiniti пролетів на червоне світло, після чого врізався у Chevrolet. Водій другої машини загинув дома. Хлопець та його пасажири потрапили до лікарні.

27 жовтня 16-річному Миколі оголосили підозру. Йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. 28 жовтня суд обрав хлопцю запобіжний захід — 60 діб арешту без права внесення застави. Експертиза визнала підлітка осудним.

31 грудня справу Миколи Х. було направлено до суду.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.