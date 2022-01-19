Смертельна ДТП у Харкові: 16-річному "мажорові" продовжили запобіжний захід

Микола Х. перебуватиме за ґратами ще два місяці без права внесення застави.

Червонозаводський районний суд Харкова продовжив запобіжний захід обвинуваченому у смертельній ДТП з Infiniti, 16-річному Миколі Х.

Рішення оголосила суддя Ірина Блага, пише KHARKIV Today.

Спаву мала розглядати суддя Тетяна Янцовська, проте вона заявила про самовідвід. Замість неї призначили Юлію Сіренко, але вона захворіла. Запобіжний захід визначала суддя Ірина Блага.

"Мажор" перебуватиме за ґратами ще два місяці без права внесення застави.

"Микола Х. може перешкоджати розслідуванню, переховуватися. Це тяжкий злочин. Він намагався втекти з лікарні, поводився зухвало та цинічно. Х. може вчинити інше правопорушення. Прошу продовжити термін утримання під вартою у слідчому ізоляторі на 60 днів без визначення розміру застави", — сказав прокурор.

Сторона захисту наполягала на домашньому арешті.

Захисниця Миколи Х. адвокатка Інна Данилова також просила суд проводити засідання у закритому режимі. Таку вимогу жінка аргументувала тим, що її підзахисний неповнолітній, і запевняла, що їй надходять численні погрози.

Суддя задовольнила цю вимогу частково, призначивши Даниловій особисту охорону. Тим не менш, засідання продовжилося у відкритому режимі.

"Проведення закритого засідання у суді не буде ефективним засобом, оскільки раніше проводились відкрито, адвокат надавала ЗМІ коментарі. Не можуть бути обмежені права. Суд ухвалює частково задовольнити клопотання щодо забезпечення особистої охорони та надання засобів індивідуального захисту. Відмовити у проведенні закритого судового засідання", — сказала Блага.

Нагадаємо, що на сьогоднішньому засіданні 16-річний "мажор" з Харкова у суді сміявся та грубіянив дочці загиблого в ДТП.

Зіткнення у Харкові сталося на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської пізно увечері 26 жовтня 2021 року. На записах з камер відеоспостереження видно, що водій Infiniti пролетів на червоне світло, після чого врізався у Chevrolet. Водій другої машини загинув дома. Хлопець та його пасажири потрапили до лікарні.

27 жовтня 16-річному Миколі оголосили підозру. Йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. Експертиза визнала підлітка осудним.