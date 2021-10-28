Смертельна ДТП у Харкові: 16-річному водію Infiniti обиратимуть запобіжний захід

Прокурори проситимуть суд взяти підозрюваного під варту.

Запобіжний захід сьогодні обиратимуть 16-річному водію, який спричинив смертельну аварію у Харкові.

Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок 28 жовтня.

Хлопець за кермом Infiniti на швидкості вилетів на перехрестя на червоне світло і протаранив Chevrolet, у якому був лише 58-річний водій. Він загинув ще до приїзду медиків. Досі лишаються в лікарні і троє пасажирів Infiniti. А от малолітній водій елітної автівки відбувся лише забоями. Його затримали і повідомили про підозру. Але, за словами поліції, на допиті хлопець жодних свідчень не дав.

Як з'ясувалося, він і раніше мав проблеми із законом. Зокрема, ще в 14-річному віці отримав умовний термін за стрілянину з пневматичного пістолета у супермаркеті. Окрім того, через свій вік хлопець узагалі не мав права кермувати автівкою, але не раз потрапляв у поле зору правоохоронців через порушення правил за кермом. Зважаючи на це, прокурори проситимуть сьогодні суд взяти підозрюваного під варту.

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