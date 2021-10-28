Смертельна ДТП у Харкові: підліток зізнався, що був за кермом Infiniti

Смертельна ДТП у Харкові: підліток зізнався, що був за кермом Infiniti

Хлопець переконував журналістку, що у машини відмовили гальма.

16-річний підозрюваний у смертельній ДТП в Харкові Микола Х. зізнався, що був за кермом автомобіля Infiniti.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

"Прошу вибачення (у родичів загиблого — Ред). І те, що кажуть, машина повністю справна була — ні, там були погані гальма, і це знали на сервісі... Не пам'ятаю, яка швидкість була... На відео видно навіть по камерах, що я гальмую, воно не гальмує нічого. Якраз на відео (видно, що — Ред.) почав гальмувати. Відразу ж", — заявив Микола.

Хлопець згадує про відео, яке вранці з'явилося у соцмережах. На кадрах видно проїзд авто на червоне світло світлофора, їзду під 200 км на годину і навіть є епізод, коли мало не збили людину за лічені хвилини до кривавої ДТП.

Зазначимо, адвокатка хлопця стверджувала на засіданні, що її підзахисний нічого не пам'ятає. Сам підозрюваний відмовлявся співпрацювати зі слідством та на допиті нічого не говорив правоохоронцям.

Також перед судом стався курйозний інцидент. Батько підозрюваного чекає на візуальний контакт із сином. Зустрівшись поглядами, Михайло Харківський показав підлітку жест, на який звернули увагу журналісти. Чоловік приклав палець до своїх губ, мовляв, "нічого не кажи".

Нагадаємо, що зіткнення сталося на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. На записах з камер відеоспостереження видно, що водій Infiniti пролетів на червоне світло, після чого врізався у Chevrolet. Водій другої машини загинув на місці. Хлопець та його пасажири потрапили до лікарні.

27 жовтня, 16-річному Миколі оголосили підозру. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Сьогодні, 28 жовтня, суд обрав хлопцеві запобіжний захід — 60 діб арешту без права внесення застави.

Раніше батько харківського мажора погрожував журналістці та послав її у дупу.

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