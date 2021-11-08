Смертельна ДТП у Харкові: поліція відкрила провадження за фактом загроз адвокатці Колі

Загрози вона отримує у соціальних мережах.
Поліція Харківської області відкрила кримінальне провадження за фактом погроз адвокатці, яка захищає 16-річного Колю, що влаштував смертельну ДТП.
Про це з посиланням на представника адвоката пише "Суспільне".
Так, у поліцію адвокатка Інна Данилова передала скріншоти загроз, які їй надходили в особисті повідомлення та коментарі у соціальних мережах.
"Мова йде про погрози захиснику, яка здійснює свою професійну діяльність. Наявність захисника і його участь у процесі гарантує об'єктивність процесу. Це право особи на справедливий суд в будь-якій державі. Якщо ми будемо цькувати захисників, то в нас не буде справедливого суду", — сказав представник Данилової Олег Головков.
Він також додав, що у поліції за фактом погроз відкрили кримінальне провадження за ст. 398 (“Загроза чи насильство щодо захисники чи представника особи”) КК України.
Підозрюваним загрожує до трьох років ув'язнення.
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