Смертельна ДТП у Харкові: поліція відкрила провадження за фактом загроз адвокатці Колі

Загрози вона отримує у соціальних мережах.

Поліція Харківської області відкрила кримінальне провадження за фактом погроз адвокатці, яка захищає 16-річного Колю, що влаштував смертельну ДТП.

Про це з посиланням на представника адвоката пише "Суспільне".

Так, у поліцію адвокатка Інна Данилова передала скріншоти загроз, які їй надходили в особисті повідомлення та коментарі у соціальних мережах.

"Мова йде про погрози захиснику, яка здійснює свою професійну діяльність. Наявність захисника і його участь у процесі гарантує об'єктивність процесу. Це право особи на справедливий суд в будь-якій державі. Якщо ми будемо цькувати захисників, то в нас не буде справедливого суду", — сказав представник Данилової Олег Головков.

Він також додав, що у поліції за фактом погроз відкрили кримінальне провадження за ст. 398 (“Загроза чи насильство щодо захисники чи представника особи”) КК України.

Підозрюваним загрожує до трьох років ув'язнення.

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